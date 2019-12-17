En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света».

Она пройдет с 23 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Вход – бесплатный.

Выставка «Энергия света» создана в формате мультимедийного сторителлинга. Следуя за новогодней гирляндой, зрители в интерактивном формате познакомятся с историей развития Иркутской энергосистемы.

Специально к выставке художник-иллюстратор Катерина Томилова создала авторские графические полотна, по сюжетам которых можно проследить связь между энергетическими гигантами и обычными бытовыми приборами, осознать мощь и силу гидро- и теплостанций, их влияние на создание уюта, тепла и новогоднего настроения в каждом доме. Контуры промышленных объектов являются фоном для домашних, бытовых, дворовых и уличных этюдов, подчеркивая тем самым взаимозависимость и многогранность отношений людей и электричества.

Сюжеты полотен в буквальном смысле оживут на глазах у зрителей с помощью технологии динамических световых проекций (3D mapping). Кроме того, в экспозицию вошли авторские интерактивная и светомузыкальная инсталляции, а также детализированный макет линии электропередачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. Частью проекта стали уникальные хроники строительства энергетических объектов в регионе.

Интерактивная выставка «Энергия света» будет работать с 23 декабря 2019 года по 19 января 2020 года (включая новогодние каникулы) бесплатно. Выставка будет открыта в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3.а

По сообщению пресс-службы En+ Group