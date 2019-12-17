ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Общество
18.12.2019

En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света».

En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

Она пройдет с 23 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Вход – бесплатный.

Выставка «Энергия света» создана в формате мультимедийного сторителлинга. Следуя за новогодней гирляндой, зрители в интерактивном формате познакомятся с историей развития Иркутской энергосистемы.

Специально к выставке художник-иллюстратор Катерина Томилова создала авторские графические полотна, по сюжетам которых можно проследить связь между энергетическими гигантами и обычными бытовыми приборами, осознать мощь и силу гидро- и теплостанций, их влияние на создание уюта, тепла и новогоднего настроения в каждом доме. Контуры промышленных объектов являются фоном для домашних, бытовых, дворовых и уличных этюдов, подчеркивая тем самым взаимозависимость и многогранность отношений людей и электричества.

En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

Сюжеты полотен в буквальном смысле оживут на глазах у зрителей с помощью технологии динамических световых проекций (3D mapping). Кроме того, в экспозицию вошли авторские интерактивная и светомузыкальная инсталляции, а также детализированный макет линии электропередачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. Частью проекта стали уникальные хроники строительства энергетических объектов в регионе.

Интерактивная выставка «Энергия света» будет работать с 23 декабря 2019 года по 19 января 2020 года (включая новогодние каникулы) бесплатно. Выставка будет открыта в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3.а

По сообщению пресс-службы En+ Group
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
В Иркутской области с 27 декабря введут особый противопожарный режим18.12.2019
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с новогодними праздниками введут особый противопожарный режим.
РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»18.12.2019
Братск, Шелехов, Тайшет, Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвёл итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей.
En+ Group провела в Иркутске волонтёрскую акцию «Шар желаний» на острове Конный18.12.2019
2019-12-18-05-13-51
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с движением «Живи на Байкале» провела волонтёрскую акцию на острове Конный. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний».
В период новогодних праздников в Иркутской области пройдет свыше четырех тысяч мероприятий18.12.2019
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий правительство региона совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления реализует комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Осторожно, Новый год! Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки18.12.2019
Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом он сообщил Daily Mail, пишут argumenti.ru.
Подробнее о автобетононасосах при строительно-монтажных работах17.12.2019
2019-12-17-10-50-05
Российская Федерация, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - При строительно-монтажных работах используются разные виды техники. Например, автобетононасосы можно использовать не только для заливки бетона на большой высоте, но и при возведении удаленных горизонтальных архитектурных элементов.
Криптовалютный мир: события и любопытные факты, связанные с биткоином17.12.2019
Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние шесть месяцев курс биткоина, первой в мире криптовалюты, обвалился на 50%. Актив стоит в данный момент около 7400$. Свои прогнозы относительно дальнейшего поведения криптовалюты дают разные эксперты. Один из утешительных – от трейдера Александра Бояринцева. Знаток рынка считает, что ситуация патовой не является и цена биткоина может возрасти. Трейдер называет здесь планку до 10000$. А в следующем году прогнозирует возможность подорожания актива вдвое – до 20000$. Исходя из таких предположений, эксперт советует держателям криптовалюты биткоин не торопиться с его реализацией. Приумножить капитал поможет в данном случае терпение.
Лазерная обработка металла – актуальное и востребованное технологическое решение17.12.2019
Российская Федерация, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Современные технологические решения в части металлообработки активно применяются в строительстве и производственной сфере. Одно из них – нарезка деталей при помощи лазерной установки. Такой комплекс, к примеру, могли увидеть посетители предприятия Ростсельмаш в рамках проекта «Один день на РСМ» или побывавшие на заводе компании CNH Industrial в Набережных Челнах в День открытых дверей.
В Гранаде открыли первое казино за последние 100 лет17.12.2019
Гранада, Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отношение к азартным играм у всех разное. Кто-то стремится разбогатеть, сорвав главный джек-пот, а кто-то хочет просто отвлечься от трудовых будней. Несмотря на большой выбор онлайн-казино, опытные геймеры предпочитают пользоваться услугами проверенных сайтов, к таковым относится и https://admirallkasino.co/. Используя карманные казино, можно не зависеть от обстоятельств и играть в удобное для себя время, дома или по дороге на работу. Казино Адмирал учитывает потребности клиентов и старается создать максимально комфортные условия для игры.
В Иркутске определили лучших резчиков по дереву17.12.2019
2019-12-17-07-57-28
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Усадьбе Сукачева подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нем приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.
Россиянам рассказали об истории и традициях празднования Нового года17.12.2019
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему на Новый год россияне едят «Оливье» и мандарины и наряжают ёлку? А когда праздник стал общенациональным и как трансформировался со времен Древней Руси? Об этом рассказали «Аргументы недели».
В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Иркутске 17 декабря почтят память руководителя «Театра пилигримов» Владимира Соколова16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря проведут мероприятия, посвящённые памяти художественного руководителя и директора «Театра пилигримов» Владимира Соколова, который ушёл из жизни в 2018 году.
Лауреатами двенадцатого конкурса «Нота ДО» стали 56 юных талантов Иркутской области16.12.2019
2019-12-16-07-38-54
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения музыкальных инструментов, планшетов для рисования, сертификатов на обучение, по традиции, состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Юных художников, музыкантов и певцов со сцены поздравили благотворители и меценаты, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия Тена.
Мир ноутбуков: анонсированы легкие модели, частные поломки устройств16.12.2019
2019-12-16-05-39-45
Российская Федерация, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Производители ноутбуков стараются применять к своей умной технике актуальные решения. Например, компания LG отыскала здесь свою нишу. Линейка ноутбуков LG Gram обладает невероятной легкостью. Каждая модель весит меньше полутора килограммов. В преддверии новогоднего праздника известный производитель анонсировал новые модели, приобрести их можно будет с января 2020 года. Тогда же потребители узнают и цены новинок.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутске определились с участником фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи16.12.2019
2019-12-16-05-12-19
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда Иркутского аграрного университета «Феникс» стала победителем Байкальской лиги КВН и выступит в январе на международном фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новости «Казино Сочи» и «Красной Поляны», бонусы за регистрацию от официального сайта Казино Х и другие события индустрии азарта16.12.2019
2019-12-16-05-07-14
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В онлайн-казино можно играть с любой точки планеты, возможно поэтому они пользуются такой популярностью. Многие сайты, в том числе и Казино Х, предоставляют своим клиентам более выгодные предложения.
В Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда»15.12.2019
Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 13 декабря в театре юного зрителя имени Александра Вампилова в Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда».
Итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы подвели в Иркутской области14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году по инициативе управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений организован конкурс социальной рекламы на лучший видеоролик, направленный на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции.
С начала года у жителей Иркутской области изъято более 5 тысяч единиц оружия14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей Приангарья 5316 единиц оружия и 2306 штук патронов различного калибра.
Игровые автоматы могут приносить не только пользу14.12.2019
2019-12-14-08-38-29
Интернет, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Казино считается самым распространённым и доступным развлечением. Сейчас сыграть в игровые автоматы может каждый пользователь интернета. Для этого достаточно выбрать сайт онлайн-казино с хорошей репутацией и пройти регистрацию. Однако лучше пользоваться легализированными сайтами, которые не только предоставляют максимально честные услуги, но и заботятся о безопасности своих клиентов.
Иркутян приглашают на новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале»14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 декабря в кинотеатре «Звездный» с 12:00 до 20:00 пройдет традиционная новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале».
Лучших резчиков по дереву определят в Иркутске14.12.2019
Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве» подведут в Иркутске 15 декабря.
Медицинский центр в Германии13.12.2019
2019-12-13-09-28-00
Германия, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более четверти миллиона иностранных пациентов принимают немецкие клиники каждый год. Медицинский туризм в Германии хорошо развит, крупнейшие клиники страны готовы принять любого человека, даже если он является гражданином другого государства. Немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Именно по этой причине Германия остается настолько популярным направлением для медицинского туризма.
Усть-Илимские единоросы встретились с организацией «Солдатские матери Прибайкалья»13.12.2019
Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Усть-Илимской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель городской думы Усть-Илимска, член фракции «Единая Россия» Арсений Чихирьков. Встреча состоялась 12 декабря, сообщает пресс-служба партии.
Иркутский зоопарк продает двух каймановых черепах13.12.2019
2019-12-13-08-51-14
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк, ранее существовавший под названием «Иркутская зоогалерея», объявил о продаже двух каймановых черепах. Это связано с необходимостью оплатить счета за электроэнергию.
Общественный совет «Единой России» поддержал законодательную инициативу Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании общественного совета ИРО ВПП «Единая Россия» по партийному проекту «Здоровое будущее» участники единогласно поддержали законодательную инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса.
Ботинки-челси и высокие сапоги: Тенденции обувной моды этой зимы13.12.2019
Российская Федерация, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Столбик термометра упал в минус, и россияне достали теплую обувь. Разумеется, главной характеристикой зимней обуви является то, насколько она теплая, а для нас, сибиряков, это особенно актуально. Только вот желательно еще и за модными тенденциями поспевать. К примеру, популярные еще недавно угги нынче утратили свою актуальность, не то что боитинки-челси с множеством пряжек... Модные эксперты рассказали о главных трендах этой зимы.
Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили новогодние подарки от компании En+ Group13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Компания доставила сотрудникам «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) 1060 новогодних продуктовых наборов.
На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя, а также сформированы рабочие комиссии. Решением представителей Общественной палаты на должности заместителей назначены Виктор Кузеванов, Станислав Гольдфарб, Андрей Хоменко, Гайдар Гайдаров и Диана Салацкая.
Дети-сироты получили вязаные вещи в подарок от пенсионерок-рукодельниц из Иркутска13.12.2019
2019-12-13-02-36-00
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась акция «Нити добра», которую совместно с советом ветеранов Свердловского округа Иркутска проводит Благотворительный фонд имени Юрия Тена. Варежки, шапки, носки, шерстяные жилеты и другие теплые вещи подарили пенсионеры воспитанникам детских домов города.
Медики: почему перед новогодней ночью нужно поесть и проветрить дом13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как с наименьшими потерями для здоровья повеселиться на Новый год и подготовить свой организм к грядущему пиру.
Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней, но хватило бы и трех13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Между тем, большинство россиян считают оптимальным трехдневный отдых, пишет «Афанасий бизнес».
Более 50 населенных пунктов Приангарья, пострадавших от паводков, объехали дополнительные мобильные группы 12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В шести муниципальных районах Иркутской области, пострадавших от паводка, сейчас работают дополнительные мобильные группы, созданные по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске