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10.09.2019

En+ Group помогает обустраивать жильё пострадавшим от паводка в Иркутской области

Тулун, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области в конце июня. В Тулун прибыли два большегрузных автомобиля, на которых для сотрудников «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) доставили мебель, бытовую технику, посуду, предметы домашнего обихода.

En+ Group помогает обустраивать жильё пострадавшим от паводка в Иркутской области

Компания En+ Group продолжает помогать пострадавшим от паводка в Иркутской области в конце июня. Среди них 506 сотрудников «Тулунугля». Всего на предприятии работает 2037 человек.

По инициативе рабочих советов для пострадавших коллег в Тулун двумя большегрузными автомобилями доставили мебель, бытовую технику и различные предметы обихода. В ближайшее время семьям пострадавших будут розданы матрасы, кровати, тумбочки, посуда, бытовая техника, туалетные принадлежности, теплые вещи, лекарства, а также мячи и настольные игры.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в En+ Group создан и работает оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе, где находится один из крупнейших угольных разрезов региона. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group.

Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи. Были выделены насосы для откачки воды, а также автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов. Компания организовала подвоз и раздачу питьевой и технической воды.

Восстановление электроэнергии в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах заняло у энергетиков меньше двух недель. За это время специалисты заменили более 30 км проводов на линиях электропередачи, восстановили 104 воздушных линии электропередачи, смонтировали 18 полностью уничтоженных стихией трансформаторных подстанций, 42 подстанции были восстановлены и введены в работу.

Компания также помогла с временным размещением пострадавших в гостинице Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Их дети отдыхали в лучших летних лагерях области. К новому учебному году сотрудники энергетических предприятий En+ из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Иркутской области собрали и доставили в Тулун 342 школьных портфеля со всем необходимым. Ранее компания направила в адрес пострадавших продуктовые наборы и медицинские аптечки.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Мы продолжаем помогать нашим тулунским коллегам, стараясь максимально облегчить условия жизни, в которых они оказались в результате случившегося. Часть сотрудников уже живет в восстановленных домах, часть - в съемных квартирах. Теперь необходимо помочь коллегам обустроить новое жилье. Мы направили постельные принадлежности, средства личной гигиены, телевизоры, утюги, кухонную утварь и многое другое. Надеемся, что это поможет хоть немного уменьшить масштаб бедствия, постигшего наших сотрудников этим летом.

По сообщению пресс-службы En+ Group

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