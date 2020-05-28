En+ Group приглашает иркутян принять участие в опросе по проекту новой зоны отдыха

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, приглашает жителей Иркутска принять участие в онлайн-опросе, посвященном новому проекту компании. Он предусматривает строительство вело- и пешеходных дорожек, а также зон отдыха вдоль плотины Иркутской ГЭС. Результаты опроса будут учтены при разработке проекта реконструкции территории.

Главной идеей проекта является создание пространства для активного отдыха, которое позволит объединить популярные рекреационные зоны: набережную «Солнечная дорога» и пляж Якоби, расположенные на противоположных берегах Ангары. Жители Иркутска могут принять участие в опросе и высказать свое мнение, что они хотели бы видеть в этой зоне отдыха. Опрос размещен на сайте Агентства развития территорий «Градостроительная школа» и будет проходить до 11 июня. Благодаря собранным сведениям авторы архитектурного проекта смогут оценить основные потребности и пожелания иркутян и выработать оптимальные решения. По итогам опроса будут сформированы фокус-группы для детальной проработки проекта.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- Плотина Иркутской ГЭС сегодня является важной транзитной городской артерией. Основная цель нашего проекта - развить рекреационный потенциал пространства, привлекательный для жителей города. Для этого нужно создать удобные подходы из прилегающих районов, проложить пути для велосипедистов и бегунов, разместить места для активного и тихого отдыха. Проект станет еще одной инициативой в рамках последовательной и долгосрочной социальной стратегии En+. Одна из важнейших ее целей – внести вклад в формирование комфортной и безопасной городской среды в интересах всех горожан.