En+ Group проведёт экологическую акцию «360» на берегах Байкала в новом формате

Москва, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о проведении на берегах Байкала 7 сентября традиционной экологической акции «360». В этом году она пройдет в новом формате: помимо уборки мусора, волонтеры обустроят пикниковые зоны для туристов и построят экотропу. Экологическая акция «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую компания реализует с 2011 года. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. За годы проведения экологической акции удалось привлечь большое внимание к проблеме мусора на берегах Байкала, развить культуру волонтерства и экологической активности в Иркутской области и за ее пределами. Сегодня сообщества добровольцев, в том числе, вдохновленные идеями акции «360», предоставляют широкий выбор экологических волонтерских инициатив, направленных на защиту окружающей среды. В связи с этим в компании En+ Group в 2019 году принято решение развить формат акции и расширить спектр активностей ее участников. Помимо уборки мусора, добровольцы во время акции «360» займутся установкой пикниковых зон для туристов и строительством экотропы. Волонтеры побывают с экологической миссией в живописных местах — поселках Большое Голоустное (строительство тропы) и Бугульдейка (уборка мусора), бухте Широкая (уборка мусора и установка пикниковых зон) на берегу Байкала и пади Щегловка на берегу Ангары (уборка мусора и установка пикниковых зон). Всего в 2019 году экологическая акция «360» соберет 500 волонтеров. Регистрация добровольцев для участия в «360» начнется 16 августа, в 10:00 московского времени на сайте: http://project-360.ru/ . Обычно она завершается в течение часа. Экологическая акция «360» – прямое продолжение Всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала». Во время первой волонтерской акции в 2011 году 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором, который был вывезен на полигон бытовых отходов. За время реализации проекта (2011-2018 годы) эковолонтерами стали около 144 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано около 4500 т мусора в различных регионах РФ. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц. О новостях акции можно узнавать в аккаунтах проекта в социальных сетях – project360plus. Светлана Чекалина, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group: – Наша акция «360» за годы своего существования не только запустила тренд на массовые волонтерские уборки на ценных природных территориях, но и стала стартовой площадкой для развития корпоративного волонтерства в регионе. Сейчас нам важно поддержать соответствие акции реальным запросам прибайкальских территорий. Мы верим, что развитие адекватной инфраструктуры – один из верных путей сохранения природы в туристических центрах, каким, безусловно, является Байкал. В этом году акция «360» будет включать не только уборку мусора, но и другие виды активностей, что позволит сохранить ее актуальность, а волонтерам попробовать новые форматы добровольчества. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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