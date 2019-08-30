ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Общество
30.08.2019

En+ Group провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу детей сотрудников, пострадавших от паводка в Тулуне

Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу пострадавших от паводка детей сотрудников группы в Тулуне.

Силами сотрудников энергетических предприятий En+ в Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде были собраны и доставлены в Тулун 342 школьных портфеля со всем необходимым для учебы.

К Дню знаний сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Нижнем Новгороде, Красноярске и Иркутске провели акцию «Собери ребенка в школу». В ходе нее для детей сотрудников группы, пострадавших от летнего паводка в Иркутской области, были подготовлены 342 набора школьных принадлежностей.

Напомним, среди пострадавших от паводка в Иркутской области в конце июня-начале июля оказались 506 сотрудников «Тулунугля». У большинства из них есть дети, которые должны приступить к занятиям в школе 1 сентября.

Традиционная для энергетических предприятий En+ Group акция «Собери ребенка в школу» в этом году проводилась по инициативе рабочих советов компании и направлена на помощь детям пострадавших сотрудников. Благодаря усилиям коллег со всей страны, тулунские дети получат портфели с канцелярскими принадлежностями и сумки для обуви.

В состав наборов для школьников, которые уже доставлены в пострадавший от стихии район, вошли: рюкзак, пенал, карандаши, ручки, точилка, ластик, тетради, дневник, обложки, альбом для рисования, фломастеры, цветная бумага, картон, краски, кисти, пластилин, доска для лепки, клей.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в En+ Group создали оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе, где находится один из крупнейших угольных разрезов Иркутской области. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group. 506 работников предприятия, а это четверть сотрудников компании, оказались в зоне затопления. Всего на предприятии работает 2037 человек.

Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи, выделив автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов, насосы, был организован подвоз и раздача питьевой и технической воды. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах, подключив к электричеству дома десятков тысяч жителей Иркутской области.

За время восстановительных работ энергетики заменили более 30 км проводов на линиях электропередачи, восстановили 104 воздушных линии электропередачи, смонтировали 18 полностью уничтоженных стихией трансформаторных подстанций, 42 подстанции были восстановлены и введены в работу.

Помимо этого, силами компании было организовано временное размещение пострадавших

в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров. Недавно семьям пострадавших сотрудников были розданы 660 продуктовых наборов весом 30 кг каждый.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

– Компания продолжает оказывать всестороннюю помощь коллегам из Тулуна. Школьники не должны чувствовать, что им чего-то не хватает, особенно, накануне праздника. Все дети пострадавших сотрудников «Тулунугля» пойдут на занятия с новыми портфелями, в которых будет все необходимое для учебы. И это – лишь небольшая часть той поддержки, которую мы оказывали и продолжаем оказывать нашим коллегам.

По сообщению пресс-службы En+ Group
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
В сентябре в Иркутской области ожидается погода в пределах нормы30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре в Иркутской области ожидается температура воздуха +4, +10° – это в пределах нормы.
УГМС: такие паводки, как этим летом в Иркутской области, бывают раз в 1000 лет30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время паводков в конце июня в Иркутской области уровень воды в некоторых реках Ангарского бассейна превышал критические отметки в 1,5-4 раза. Уровень их превышения составил от 365 до 913 см.
Делегация из Южной Кореи передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области30.08.2019
2019-08-30-09-16-03
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась встреча депутата Государственной Думы Сергея Тена с членами делегации форума парламентской дипломатии «Корея-Россия/СНГ» Национальной Ассамблеи республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
УГМС: особенно жарким и сухим минувшее лето выдалось на севере Иркутской области30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Лето в этом году в наш регион пришло 20-21 мая – с учетом того, что за начало летнего периода берется момент, когда среднесуточная температура воздуха превышает +10° тепла.
На профильном комитете при ТПП Восточной Сибири обсудили развитие санаториев и курортов Приангарья30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект стратегии развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области и план мероприятий по ее реализации рассмотрелм членами комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при ТПП Восточной Сибири.
День знаний в Иркутске будет солнечным30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в День знаний, 1 сентября, погода останется солнечной, днем ожидается температура +25, +27°.
Областная выставка для старшего поколения «Серебряный возраст»-2019 открылась в Иркутске30.08.2019
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Областная выставка для старшего поколения «Серебряный возраст»-2019 открылась в иркутском «Сибэкспоцентре». Такое мероприятие проходит уже третий год, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает в мероприятиях выставки активное участие.
Мобильная приемная Минстроя Приангарья консультирует пострадавших от паводки по подбору жилья30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мобильная приемная министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводит консультации для пострадавших от наводнения жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Умер актёр Александр Числов30.08.2019
Интернет, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве умер актёр Александр Числов. Артисту было 54 года, пишут argumenti.ru.
В Тверской области жители спасли новорожденного лосенка30.08.2019
Тверская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Тверью спасли и выкормили новорожденного лосенка. Его нашли совсем малышом и выкормили козьим молоком, сообщает «Афанасий бизнес».
Иркутяне посоревнуются в приготовлении самого экологичного блюда30.08.2019
2019-08-29-10-04-25
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября планируют провести конкурс на приготовление самого экологичного блюда «Е-да». Об этом сообщают в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».
Семья Васильковых из Иркутска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья»29.08.2019
2019-08-29-09-37-12
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Алексей и Таисия Васильковы из Иркутска стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
В Иркутской области с 1 сентября запускают акцию «Скажи спасибо своему учителю»29.08.2019
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Скажи спасибо своему учителю», приуроченная к профессиональному празднику работников образования, стартует в Иркутской области 1 сентября. Срок подачи материалов для участия – 23 сентября. Об этом со ссылкой на секретаря регионального отделения «Единой России», председателя областного парламента Сергея Сокола сообщает пресс-служба партии.
В Иркутской области испекли самый большой черёмуховый пирог29.08.2019
2019-08-29-08-45-49
Черемхово, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово в День города испекли самый большой в Иркутской области черёмуховый пирог. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Виталий Мутко 29 августа встретится с нижнеудинцами, пострадавшими в наводнении29.08.2019
Нижнеудинск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер России Виталий Мутко 29 августа встретится с жителями Нижнеудинска, пострадавшими во время наводнения этим летом. Об это сообщается на странице зампреда федерального Кабмина в соцсети «Инстаграм».
Сергей Меняйло и Виталий Мутко проинспектируют ход работ в зоне наводнения29.08.2019
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 29 августа прибыл в Иркутской области. Вместе с зампредом правительства России Виталием Мутко он проверит ход восстановительных работ на территориях региона, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Усолье-Сибирское 31 августа отметит 350-летие29.08.2019
Усолье-Сибирское, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 31 августа состоится День города. Райцентр отпразднует 350-летие.
Девять жителей Иркутской области указом Владимира Путина награждены медалями «За спасение погибавших»29.08.2019
2019-08-29-02-22-11
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым наградил медалями «За спасение погибавших» девять жителей Иркутской области за смелые и решительные действия во время наводнения в регионе. Документ опубликован на официальном портале правой информации.
Минздрав Иркутской области: «На медицину Приангарья объявлена предвзятая охота»28.08.2019
2019-08-28-10-00-57
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области прокомментировал заявления эксперта, кандидата экономических наук, доцента Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Романа Ерженина о нынешнем состоянии медицины в Приангарье.
В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из Иркутска, Братска и других городов28.08.2019
2019-08-28-07-35-22
Иркутская область, Хакасия, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» завершился летний сезон корпоративного лагеря по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ». В нём в четыре смены отдохнули 576 детей.
В Иркутской области планируют создать ещё два исправительных центра28.08.2019
2019-08-28-03-10-13
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области прорабатывается вопрос о перепрофилировании двух колоний в исправительные центры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Тулуне начнет работать Межведомственный консультационный центр для жителей, пострадавших от наводнения28.08.2019
2019-08-27-11-23-40
Тулун, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне в четверг по адресу ул. Ленина, 79 начнет работу объединенный Межведомственный консультационный центр для пострадавших от наводнения.
Школьникам из затопленных территорий Приангарья вручат почти 9 тонн гуманитарной помощи27.08.2019
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Российского движения школьников собрали более 8,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения школьников в Иркутской области. Это около 1000 укомплектованных рюкзаков, портфелей и наборов для первоклассника, а также более 30 наименований канцелярских принадлежностей.
Казино Вулкан предлагает новичкам выгодные бонусные программы27.08.2019
Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Многим любителям азартных игр трудно выбрать, из огромного количества онлайн-казино, сервис, который отвечает всем их требованиям. В этом случае лучше прислушаться к мнению окружающих и довериться отзывам о подобных сайтах. Одним из лучших по праву считается казино Вулкан скачать которое можно даже на свой мобильный. Это позволит всегда оставаться в курсе последних событий в мире гемблинг-услуг. Каждый зарегистрировавшийся новичок сразу же получит приятный бонус на свой счёт. После этого, игроков ждут выгодные предложения, которые периодически предлагаются сервисом, и множество поощрений за хорошую игру. Однако не стоит забывать о времени и контролировать количество потраченных денег, чтобы не развивать в себе зависимость.
Особенности выбора верхней одежды27.08.2019
Российская Федерация, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Верхняя одежда — это неотъемлемая часть гардероба любого человека. Особенно для тех, кто проживает в холодных климатических районах. Современным модницам нужно со всей серьёзностью подойти к выбору курток или кофт, чтобы не только согреться, но и оставаться стильной. Сейчас стало модным делать покупки в интернете, ведь сайты предлагают больший ассортимент одежды и цветовых гамм, но вместе с тем и осложняют выбор из-за такого большого многообразия. Рассмотрим более подробно на что следует обратить внимание, выбирая ту или иную модель.
Иркутская область – в числе регионов с самой низкой продолжительностью жизни в России27.08.2019
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозам, составит 69,67 лет. Среднего по России показателя, который был зафиксирован в 2018 году, регион такими темпами достигнет лишь к 2031 году.
В Иркутске целую неделю будут работать мобильные пункты раздельного сбора мусора27.08.2019
2019-08-26-10-00-59
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!» откроются в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября 2019 года в рамках марафон-феста «Минута для будущего». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Подари планете жизнь».
В России женщины живут дольше мужчин в среднем на 9,9 лет27.08.2019
Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В России продолжительность жизни женщин составляет 78,5 года, мужчин – 68,6 года. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Чите, сообщают argumenti.ru.
В иркутской ИК-3 состоялись соревнования по скоростному поеданию шурпы26.08.2019
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской ИК-3 отпраздновали тувинский национальный праздник Наадым. В течение дня для осужденных были организованы соревнования по борьбе хуреш и чемпионат по скоростному поеданию шурпы.
В Иркутске появится городской зоопарк26.08.2019
2019-08-26-09-14-08
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея теперь будет называться городским зоопарком. Ее открытие на новом месте запланировано на 29 августа.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутской области хотят предусмотреть бесплатное питание для совершеннолетних школьников26.08.2019
2019-08-26-07-18-15
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Учащиеся 11 классов, достигшие 18-летия, должны иметь право на бесплатное питание в школах региона. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район.
Байкальск вошел в ТОП-5 городов для отдыха на озерах в выходные24.08.2019
Байкальск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города на озерах, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году. Байкальск на озере Байкал занял пятое место в первой шестерке.
Мебель: как люди ее выбирают и изделия для кукол Барби 24.08.2019
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Яндекса провели исследование, касающееся выбора и покупки мебели. Для этого специалистами было опрошено больше 1 тысячи пользователей, и была изучена динамика поисковых запросов за последний двухгодичный период.
Инструмент и оборудование Stihl от официального дилера 24.08.2019
-stihl-
Российская Федерация, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая корпорация Stihl более восьмидесяти лет занимается производством надежного, функционального, высокотехнологичного инструмента и оборудования. Европейская продукция используется в сельском хозяйстве, строительстве, находит широкое применение в других сферах.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске