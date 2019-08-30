En+ Group провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу детей сотрудников, пострадавших от паводка в Тулуне

Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу пострадавших от паводка детей сотрудников группы в Тулуне. Силами сотрудников энергетических предприятий En+ в Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде были собраны и доставлены в Тулун 342 школьных портфеля со всем необходимым для учебы. К Дню знаний сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Нижнем Новгороде, Красноярске и Иркутске провели акцию «Собери ребенка в школу». В ходе нее для детей сотрудников группы, пострадавших от летнего паводка в Иркутской области, были подготовлены 342 набора школьных принадлежностей. Напомним, среди пострадавших от паводка в Иркутской области в конце июня-начале июля оказались 506 сотрудников «Тулунугля». У большинства из них есть дети, которые должны приступить к занятиям в школе 1 сентября. Традиционная для энергетических предприятий En+ Group акция «Собери ребенка в школу» в этом году проводилась по инициативе рабочих советов компании и направлена на помощь детям пострадавших сотрудников. Благодаря усилиям коллег со всей страны, тулунские дети получат портфели с канцелярскими принадлежностями и сумки для обуви. В состав наборов для школьников, которые уже доставлены в пострадавший от стихии район, вошли: рюкзак, пенал, карандаши, ручки, точилка, ластик, тетради, дневник, обложки, альбом для рисования, фломастеры, цветная бумага, картон, краски, кисти, пластилин, доска для лепки, клей. Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в En+ Group создали оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе, где находится один из крупнейших угольных разрезов Иркутской области. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group. 506 работников предприятия, а это четверть сотрудников компании, оказались в зоне затопления. Всего на предприятии работает 2037 человек. Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи, выделив автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов, насосы, был организован подвоз и раздача питьевой и технической воды. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах, подключив к электричеству дома десятков тысяч жителей Иркутской области. За время восстановительных работ энергетики заменили более 30 км проводов на линиях электропередачи, восстановили 104 воздушных линии электропередачи, смонтировали 18 полностью уничтоженных стихией трансформаторных подстанций, 42 подстанции были восстановлены и введены в работу. Помимо этого, силами компании было организовано временное размещение пострадавших в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров. Недавно семьям пострадавших сотрудников были розданы 660 продуктовых наборов весом 30 кг каждый. Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group: – Компания продолжает оказывать всестороннюю помощь коллегам из Тулуна. Школьники не должны чувствовать, что им чего-то не хватает, особенно, накануне праздника. Все дети пострадавших сотрудников «Тулунугля» пойдут на занятия с новыми портфелями, в которых будет все необходимое для учебы. И это – лишь небольшая часть той поддержки, которую мы оказывали и продолжаем оказывать нашим коллегам. По сообщению пресс-службы En+ Group Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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