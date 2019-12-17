|Общество
|18.12.2019
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En+ Group провела в Иркутске волонтёрскую акцию «Шар желаний» на острове Конный
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Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с движением «Живи на Байкале» провела волонтёрскую акцию на острове Конный. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний».
Всего в акции приняли участие более 50 корпоративных волонтеров. В течение пары часов они развесили на деревьях более 800 новогодних шаров. Сотрудники En+ Group приехали на акцию целыми семьями, сообщает пресс-служба компании.
Украшением территории возле колеса обозрения на острове Конный стала еще и ледяная скульптура «Шар желаний» в виде гигантской елочной игрушки. На создание фигуры ушло около 2 т льда. По вечерам подсветка будет окрашивать скульптуру в оранжевый цвет. Возле нее и взрослые, и дети могут загадать новогоднее желание – для этого достаточно потереть огромный шар или оставить на нем монетку.
Светлана Чекалина, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group:
– Компания En+ Group уделяет большое внимание социальной политике в регионе. Одними из приоритетных направлений являются благоустройство городских территорий и развитие волонтерских инициатив. Акция «Шар желаний» – зарождение городской новогодней традиции – украшать городские пространства силами жителей города и бизнеса, работающего в регионе. Накануне Нового года подобные акции помогают поднять настроение и приблизить самый волшебный праздник.
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