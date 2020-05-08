Еще 18 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 9 мая официально подтверждено еще 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки выздоровел один человек. Общее количество заразившихся – 289 человек, сообщает региональный оперштаб.

Из этого числа госпитализированы 205 человек, включая 34 из обсерваторов. Скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 78.

Две трети инфицированных находятся в Иркутске. Всего заражение коронавирусом зарегистрировано в 19 муниципальных образованиях региона.

Также отметим, что по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом с начала мая инфекция в Иркутской области стала распространяться быстрее. Если за период с 24 апреля по 1 мая количество выявленных случаев выросло в 1,5 раза, то на неделе со 2 по 8 мая произошел резкий рост. Теперь Иркутская область в «антилидерах» рейтинга с показателем 2,1. Число выявленных случаев за неделю выросло более чем вдвое. Такая же скорость распространения коронавируса на этой неделе была только в Омской области.

В целом со 2 по 8 мая скорость распространения эпидемии немного снизилась в целом в России и в Сибири. В стране и в округе число выявленных случаев коронавируса в этот период выросло в 1,6 раза (до этого – в 1,7 раза в стране и вдвое в СФО). При этом в каждом регионе ситуация складывается по-разному. Наилучший показатель в СФО на неделе со 2 по 8 мая в республике Алтай. Здесь число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза.