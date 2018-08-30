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31.08.2018

Еще 20 заслуженных жителей Приангарья получили нагрудные знаки к Почетной грамоте Заксобрания

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Церемония вручения нагрудных знаков к Почетной грамоте Законодательного собрания Иркутской области состоялась в областном парламенте 31 августа. Награды из рук председателя ЗС Сергея Брилки получили более 20 заслуженных жителей Приангарья.

– Каждый из вас заслужил эту награду и вправе гордиться ее. В свою очередь, все мы гордимся вами, нашими выдающимися земляками, которые сделали так много для Иркутской области каждый в своей сфере – в здравоохранении, культуре, образовании, спорте и других, – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер также напомнил, что Почетная грамота областного парламента – это государственная награда, которая при наличии необходимого трудового стажа при выходе на пенсию дает право на получения звания Ветеран труда Иркутской области.

– В этом году Законодательное собрание приняло решение об учреждении такого звания, которое дает льготы практически на уровне звания Ветеран труда РФ, – рассказал Сергей Брилка.

Как сообщает пресс-служба облпарламента, среди тех, кто получил нагрудные знаки 31 августа, – заведующая сектором библиотеки №3 МБУК Ангарска «Централизованная библиотечная система» Ольга Тирских, главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» Валерий Голубев, директор спорткомплекса «Химик» в Усолье-Сибирском Игорь Логвиненко и другие.

Сергей Брилка также рассказал присутствующим об основных итогах работы Законодательного собрания второго созыва. Всего за пять лет парламентом было принято 763 закона, из них 203 – социальной направленности, 73 – экономической. В центре внимания были проблемы семьи, материнства и детства, поэтому упор был сделан на сферы здравоохранения, физической культуры и спорта, образования.

Напомним, нагрудный знак и его лацканный вариант получат все, кто когда-либо был награжден Почетной грамотой Законодательного собрания. Эту награду учредили в Иркутской области в 2006 году. Ее получили более восьмисот жителей региона. Награда дает право на получение звания «Ветеран труда Иркутской области».

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