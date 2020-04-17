Еще два случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области по состоянию на утро 18 апреля составило 57, прирост к предыдущему дню +2.

По данным оперштаба, из этого количества 11 человек выздоровели, двое умерли. Остальные 44 госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился продлить режим самоизоляции в регионе еще на неделю – до 26 апреля.