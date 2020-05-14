|Общественная жизнь в Иркутской области
|13.05.2020
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Еще двух жителей Приангарья госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции
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Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей в 2020 году зарегистрировано 2651 обращение по поводу присасывания паразитов, из них 714 – среди детей.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, исследовано 1894 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,8%, боррелиозом – 19,4%, другими клещевыми инфекциями – 8,2%. Госпитализированы три человека с подозрением на клещевой энцефалит, один – на клещевой бореллиоз.
Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Ново – Ленино, Топкинский, Второй Иркутск, предместье Рабочее, Радищево, роща Звездочка, Синюшина гора, курорт Ангара, набережная реки Ушаковки), на территории Ангарска, Иркутского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Нижнеудинского, Тулунского, Эхирит -Булагатского, Слюдянского, Тайшетского, Боханского, Баяндаевского, Братского, Заларинского, Осинского, Куйтунского, Черемховского районов.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами их можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: