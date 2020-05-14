Еще двух жителей Приангарья госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей в 2020 году зарегистрировано 2651 обращение по поводу присасывания паразитов, из них 714 – среди детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, исследовано 1894 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,8%, боррелиозом – 19,4%, другими клещевыми инфекциями – 8,2%. Госпитализированы три человека с подозрением на клещевой энцефалит, один – на клещевой бореллиоз.

Активность клещей регистрируется в черте Иркутска (микрорайоны Зеленый, Ново – Ленино, Топкинский, Второй Иркутск, предместье Рабочее, Радищево, роща Звездочка, Синюшина гора, курорт Ангара, набережная реки Ушаковки), на территории Ангарска, Иркутского, Усть-Илимского, Усольского, Шелеховского, Нижнеудинского, Тулунского, Эхирит -Булагатского, Слюдянского, Тайшетского, Боханского, Баяндаевского, Братского, Заларинского, Осинского, Куйтунского, Черемховского районов.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами их можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций, Иркутск, ул. Карла Маркса, 3, телефон: 8 (3952) 333-445.

Лечебно-диагностический центр МАНО, Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8-908-655-30-89, 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02.

Диагностический центр «Здоровье», Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78.

ОГБУЗ «Братская районная больница», Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004.