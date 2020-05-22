Еще один госпиталь для больных коронавирусной инфекцией готовится к открытию в Усть-Куте

Усть-Кут, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Для работы в госпитале Усть-Кута будут сформированы дополнительные бригады медиков. Об этом 23 мая в ходе рабочего визита в Усть-Кут заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона провел в районном центре выездное заседание оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории Приангарья.

Поручение о формировании бригад врачей дано министерству здравоохранения области. Медики будут работать в новом госпитале, который откроется в ближайшие дни на базе санатория «Усть-Кут». Волонтеры-медики из Саянска также примут участие в работе этих бригад.

Сейчас в очаге заболевания, выявленном в Усть-Куте, уже работает госпиталь, развернутый на базе дневного стационара районной больницы. Всего на 23 мая было зарегистрировано 205 заболевших, в основном это вахтовики.

Еще один очаг заболевания коронавирусом выявлен в общежитии Марковского муниципального образования Иркутского района. Заболели 97 вахтовиков. У многих болезнь протекает в легкой форме, они находятся по месту проживания. Игорь Кобзев распорядился обеспечить для них питание и охрану объекта, чтобы исключить контакты.

– Несмотря на то, что за сутки в Усть-Куте новых случаев заболевания не зафиксировано, властям города и других муниципальных образований следует усилить дезинфекционные мероприятия общественных пространств, подъездов и транспорта, обеспечить контроль соблюдения масочного режима. Все организации, которые открылись и продолжают работу, обязаны неукоснительно выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Ситуация в Усть-Куте контролируемая, власти отслеживают все потоки. От жителей требуется только одно – соблюдать личную безопасность, – подчеркнул Игорь Кобзев.