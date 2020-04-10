Еще один рейс из Бангкока в Иркутск запланирован на 14 апреля

Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Очередной авиарейс из Бангкока, на котором планируется вывезти россиян в Иркутск, планируется совершить 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таиланде.

Напомним, предыдущий самолет из Таиланда прибыл в Иркутск 8 апреля. У 179 человек, находившихся на борту, в аэропорту взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Затем 102 жителя Иркутской области на спецтранспорте были доставлены до мест проживания, а 77 транзитных пассажиров размещены в обсерваторах.

Согласно данным, указанным на карте распространения коронавируса в Приангарье вечером 10 апреля, из 28 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории региона, 4 были «завезены» из Таиланда. Заболевших граждан выявили в Ангарске и в Иркутске.