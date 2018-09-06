Еще почти 30 человек получили нагрудные знаки к Почетной грамоте Законодательного собрания Приангарья

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 7 сентября вручил нагрудные знаки к Почетной грамоте областного парламента почти 30 жителям Приангарья.

Как сообщает пресс-служба ЗС, среди награжденных – ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся педагоги, врачи, ученые, деятели культуры и спорта и другие люди, внесшие большой вклад в развитие региона.

– От имени Законодательного собрания и всех жителей региона я выражаю вам огромную благодарность за ваш доблестный труд на благо родного Приангарья. Каждому из вас награда досталось не случайно, это заслуженное признание ваших земляков. Иркутская область богата талантливыми, трудолюбивыми людьми, и число награжденных государственными наградами должно расти», – отметил Сергей Брилка.

Нагрудные значки получили, в частности, ветераны Великой Отечественной войны Анисим Вставский и Василий Олифир, старший тренер по конькобежному спорту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» Борис Фомин, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 9» Усолье-Сибирское Ольга Шаманская и другие.

Почетная грамота Законодательного собрания Приангарья – это государственная награда, которая при наличии необходимого трудового стажа при выходе на пенсию дает право на получение звания Ветеран труда Иркутской области и соответствующих льгот. Соответствующий закон был принят областным парламентом в 2018 году.

Напомним, нагрудный знак и его лацканный вариант вручается всем, кто когда-либо был награжден Почетной грамотой Законодательного собрания. Эту награду учредили в Иркутской области в 2006 году. Ее получили более восьмисот жителей региона.