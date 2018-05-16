Этот день в истории Иркутска: Телеинформ запускает новый ретроспективный проект

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ представляет новый проект «Этот день в истории Иркутска», в рамках которого на портале i38.ru в ежедневном режиме будет публиковаться информация о событиях прошлого, выпавших на текущую дату. В качестве источников информации будут использоваться иркутские летописи и публикации в периодической печати минувших времен.

Сегодняшнее число (17 мая) в исторической хронике Иркутска отмечено рядом интереснейших событий. Так, в 1881 году в этот день, а точнее, вечером этого дня, случилась мощнейшая пыльная буря. Она продолжалась всю ночь и горожане не спали, опасаясь возникновения пожаров.

В 1898 году в этот день в Ремесленной слободе открылась бесплатная народная библиотека. А в 1910 году в Интендантском саду состоялась выставка птицеводства. В 1915 году открылась лечебница для приходящих больных и раненых воинов, эвакуированных с фронтов Первой Мировой войны.

Подробнее о событиях 17 мая в историческом разрезе читайте в рубрике «Этот день в истории Иркутска».