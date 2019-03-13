Эвенки, буряты, тофалары, сойоты – в Иркутске открывается фотовыставка о коренных народах региона

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фотовыставка «Коренные народы Иркутской области: люди и среда обитания» открывает в Иркутске всемирный «Год языков коренных народов», объявленный Ассамблей ООН в 2019 году. Об этом сообщают организаторы.

Выставка знакомит с сегодняшним днём эвенков, бурятов, тофалар, сойотов - народностей, исторически изначально населявших территорию Иркутской области и гостеприимно принявших десятки других этносов.

Портреты мудрых стариков, искренних малышей, взрослых, занятых ежедневными привычными занятиями и участвующих в праздниках, соседствуют с природными пейзажами и животными, которые сопровождают эти народы испокон веков. Герои фотовыставки органичны с окружающим миром, суровой, величественной сибирской природой, являются естественным ее продолжением.

Выставка призвана обратить внимание посетителей на важность сохранения культуры, традиций, языка коренных народов, увидеть мир их глазами, почувствовать их ценности. Среди представленных авторов фоторабот – Борис Слепнев, Сергей Игнатенко, Ольга Казакевич, Александр Шудыкин, Николай Александров, Людмила Ерошенко, Ольга Игошева.

КООРДИНАТЫ:

Фотовыставка откроется 13 марта в 12.00 в научной универсальной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.