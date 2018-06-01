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02.06.2018

Ежегодный фестиваль уличных танцев пройдет в Иркутске

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 3 июня с 12:00 до 20:30 на площади ТРК «Модный квартал» состоится ежегодный фестиваль уличных танцев «Модные танцы». Планируемое количество участников - 400 танцоров в личном и командном первенстве.

Фестиваль является массовым зрелищным культурным мероприятием, направленным на развитие современной танцевальной культуры, организации досуга детей, пропаганду здорового образа жизни.

В судейский состав входят топовые танцоры и хореографы России и города Иркутска. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы от презентеров «Модных танцев»: Александра Шерман (г. Москва) и Заур Дзагоев (г. Красноярск).

Оргкомитет фестиваля: ТРК «Модный Квартал», Танцевальный центр «SIBERION», под руководством Дениса Снятинского – хореографа, тренера Иркутской Сборной команды по современным танцам «38+1».

Официальное открытие фестиваля и финалы в 15 номинациях состоится в 17:00, сообщают организаторы мероприятия.

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