|Общество
|02.06.2018
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Ежегодный фестиваль уличных танцев пройдет в Иркутске
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 3 июня с 12:00 до 20:30 на площади ТРК «Модный квартал» состоится ежегодный фестиваль уличных танцев «Модные танцы». Планируемое количество участников - 400 танцоров в личном и командном первенстве.
Фестиваль является массовым зрелищным культурным мероприятием, направленным на развитие современной танцевальной культуры, организации досуга детей, пропаганду здорового образа жизни.
В судейский состав входят топовые танцоры и хореографы России и города Иркутска. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы от презентеров «Модных танцев»: Александра Шерман (г. Москва) и Заур Дзагоев (г. Красноярск).
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