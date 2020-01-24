|Общество
|24.01.2020
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Фестиваль «СтудЗима» пройдет в Иркутской области с 21 февраля по 7 марта
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Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «СтудЗима» пройдет с 21 февраля по 7 марта в Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по молодежной политике региона Егор Луковников.
Фестиваль проводится в три этапа, два из которых в Иркутске, третий – с выездом на лед Байкала. Организованы интеллектуальная, социальная, творческая, спортивная и туристическая площадки.
– Фестиваль «СтудЗима» проводится ежегодно. Его цель – популяризация здорового и активного образа жизни, интеллектуального и социального развития молодежи. Каждый год участников ждёт обновленная программа. Единственный этап, который сохраняется на протяжении многих лет, – это конкурс добровольческих проектов, – отметил Егор Луковников.
Принять участие в мероприятии могут команды в составе семи человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в Иркутской области. Команда должна иметь девиз и символику.
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