Фестиваль «СтудЗима» пройдет в Иркутской области с 21 февраля по 7 марта

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «СтудЗима» пройдет с 21 февраля по 7 марта в Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по молодежной политике региона Егор Луковников.

Фестиваль проводится в три этапа, два из которых в Иркутске, третий – с выездом на лед Байкала. Организованы интеллектуальная, социальная, творческая, спортивная и туристическая площадки.

– Фестиваль «СтудЗима» проводится ежегодно. Его цель – популяризация здорового и активного образа жизни, интеллектуального и социального развития молодежи. Каждый год участников ждёт обновленная программа. Единственный этап, который сохраняется на протяжении многих лет, – это конкурс добровольческих проектов, – отметил Егор Луковников.

Принять участие в мероприятии могут команды в составе семи человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в Иркутской области. Команда должна иметь девиз и символику.

КООРДИНАТЫ:

Заявки на участие принимаются с 27 января по 13 февраля по адресу: 664027, Иркутск, ул. Ленина, 1, офис 109. Телефон для справок 8(3952) 24-06-61, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Также всем членам команды будет необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России».

С положением о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте министерства по молодежной политике.