|Общество
|02.10.2018
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Филфак ИГУ 13 октября собирает выпускников всех лет на встречу
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Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Встреча выпускников факультета филологии и журналистики ИГУ, ныне – Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – состоится 13 октября.
Как сообщают организаторы, мероприятие приурочено к столетнему юбилею Иркутского госуниверситета и филфака – напомним, историко-филологический факультет открылся в ИГУ одним из первых.
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