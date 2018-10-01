Филфак ИГУ 13 октября собирает выпускников всех лет на встречу

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Встреча выпускников факультета филологии и журналистики ИГУ, ныне – Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций – состоится 13 октября.

Как сообщают организаторы, мероприятие приурочено к столетнему юбилею Иркутского госуниверситета и филфака – напомним, историко-филологический факультет открылся в ИГУ одним из первых.

КООРДИНАТЫ:

Встреча выпускников пройдет в актовом зале корпуса ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 8. Начало в 16:00.