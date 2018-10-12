Фильм Иркутского областного кинофонда о святителе Иннокентии получил приз на международном фестивале православного кино «Покров»

Киев, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил «Приз зрительских симпатий» на XVI международном фестивале православного кино «Покров-2018» завершившимся в Киеве 11 октября. Картина также получила диплом «За лучшее освещение исторических событий». Как сообщает пресс-служба Иркутского кинофонда, документальную картину режиссера Марии Кельчевской по сценарию Анастасии Зверьковой на фестивале в Киеве представляла одна из героинь фильма - иркутский художник-иконописец Елена Алешина.



Съемки фильма начались в 2015 году и стали возможны благодаря поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Приангарья. В 2017 году фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил грант президента Российской Федерации на завершение съемок.



СПРАВКА: Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами.

является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами. Фестиваль был учрежден в октябре 2003 года по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и Всея Украины в 2003 году. Проводится ежегодно в канун или во время праздника «Покров Пресвятой Богородицы». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.