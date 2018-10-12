|Общество
|14.10.2018
|
|
Фильм Иркутского областного кинофонда о святителе Иннокентии получил приз на международном фестивале православного кино «Покров»
|
Киев, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил «Приз зрительских симпатий» на XVI международном фестивале православного кино «Покров-2018» завершившимся в Киеве 11 октября. Картина также получила диплом «За лучшее освещение исторических событий».
Как сообщает пресс-служба Иркутского кинофонда, документальную картину режиссера Марии Кельчевской по сценарию Анастасии Зверьковой на фестивале в Киеве представляла одна из героинь фильма - иркутский художник-иконописец Елена Алешина.
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram