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14.10.2018

Фильм Иркутского областного кинофонда о святителе Иннокентии получил приз на международном фестивале православного кино «Покров»

Киев, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил «Приз зрительских симпатий» на XVI международном фестивале православного кино «Покров-2018» завершившимся в Киеве 11 октября. Картина также получила диплом «За лучшее освещение исторических событий».

Как сообщает пресс-служба Иркутского кинофонда, документальную картину режиссера Марии Кельчевской по сценарию Анастасии Зверьковой на фестивале в Киеве представляла одна из героинь фильма - иркутский художник-иконописец Елена Алешина.

Съемки фильма начались в 2015 году и стали возможны благодаря поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Приангарья. В 2017 году фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» получил грант президента Российской Федерации на завершение съемок.

СПРАВКА:

  • Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами.
  • Фестиваль был учрежден в октябре 2003 года по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и Всея Украины в 2003 году. Проводится ежегодно в канун или во время праздника «Покров Пресвятой Богородицы».

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