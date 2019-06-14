Финал городского конкурса «Почетная семья» состоялся в Иркутске

Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги городского конкурса «Почетная семья» подвели в Иркутске. В финал вышло 12 семей.

Участников поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Иркутск славен своими династиями! Многие поколения врачей, учителей, строителей, художников, военных, работников промышленных предприятий развивали наш город, делали все, чтобы он становился лучше, комфортнее, красивее, – подчеркнул глава областного центра. – В нашем городе всегда с особым уважением относились к семейным ценностям. Это то, что неподвластно времени. Именно семья дает человеку опору и поддержку. Она дарит настоящее счастье – материнства и отцовства. В ней формируется характер и жизненные ценности ребенка. И глядя на вас, понимаешь, что Иркутск – это одна большая семья – дружная, крепкая, сплоченная!

Традиционно конкурс «Почетная семья» проходит в несколько туров. Сначала семьи-участники соревнуются в окружном этапе, его победители представляют свой округ на городском конкурсе. Участники финала представили вниманию жюри выставку-презентацию «Домашнее задание», а также два конкурса: «Визитная карточка» и «Минута славы».

В номинации «Приемная семья» лучшей стала семья Низовцевых (Октябрьский округ), лучшей «Многодетной семьей» выбрали семью Старцевых (Ленинский округ), в номинации «Молодая семья» победила семья Каднай (Ленинский округ). Победители городского этапа будут представлять Иркутск на областном конкурсе.

Конкурс «Почетная семья» проходит в столице Приангарья в 22-ой раз при поддержке администрации города. Его целью организаторы ставят повышение социальной значимости семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление роли семьи и возрождение традиций.