Фонд Андрея Чернышева организовал для детей из многодетных и малообеспеченных семей благотворительные спектакли

Братск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье дети из многодетных и малообеспеченных семей Правобережного района Братска получили от Фонда «Сибирский характер» пригласительные билеты на благотворительные показы спектакля «Лиса – обманщица».

Инициативу основателя Фонда, депутата Государственной Думы Андрея Чернышева поддержали творческий коллектив театра кукол «Тирлямы», администрация учреждений культуры «Юность» и «Современник», сообщает пресс-служба депутата. Благодаря этому сбылась мечта многих детей из поселков Сухой, Осиновка и Гидростроитель.

Удаленность Правобережья от Центрального района практически не позволяет многодетным и малообеспеченным семьям бывать в городском театре кукол, поэтому сказка приехала к ним сама. Фонд взял на себя инициативу по организации благотворительных показов, чтобы родители имели возможность привести детей на просмотр по месту жительства совершенно бесплатно.

– Благодарю коллективы театра кукол и учреждений культуры Правобережья за поддержку проекта, – сказал Андрей Чернышев. – Маленькие зрители счастливы, свободных мест в залах просто не было. Такие показы востребованы, поэтому в ближайшее время мы планируем организовать спектакли для детей из многодетных и малообеспеченных семей поселков Падун и Энергетик.

Сотрудничество Фонда «Сибирский характер» и театра кукол «Тирлямы» длится не один год. Реализовано немало совместных проектов. Один из последних – благотворительные гастроли по поселениям Братского района. Выездные спектакли посетили более 500 ребятишек.