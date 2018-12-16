Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Иркутский ботанический сад» организует предпраздничные мероприятия для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщают в организации, фонда в рамках проекта «Социальная реабилитация и адаптация детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью зоотерапии» продолжает как выезды в специализированные учреждения, так и частные выезды на дом.

С помощью занятий по зоотерапии детей учат понимать свою социальную роль, ухаживать за питомцами, проявлять доброту и формировать понимание своей «нужности» в общении с животными.

Кролики, морские свинки, черепахи и многие другие не пугливы и дружелюбно относятся к людям. Всех животных можно погладить. Ребятишки снимают стресс, нормализуется работа их нервной системы и психики в целом. Благоприятная психологическая обстановка способствует тому, что дети на занятиях учатся не только правильному общению с животными, но и друг с другом, проявляя уважение и терпимость в поведении и отношении.

Напомним, что Фонд «Иркутский ботанический сад» победил на конкурсе Фонда президентских грантов, что дало ему больше возможностей для реализации программы «Зоотерапия», которая осуществляется с момента открытия Иркутского зоосада.

19 декабря 2018 года выездная группа приедет в гости к ребятишкам в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутска на Аносова, 2, в 16 часов.

«Новый год – это время чудес, поэтому мы подарим ребятишкам общение с животными, веселые игры со Снегурочкой и ростовой куклой-енотом и, конечно, сладкие подарки, - отмечают в пресс-службе. – Несмотря на то, что основная цель проведения занятий по Зоотерапии – способствовать процессу реабилитации и социальной адаптации детей в условиях современной жизни, в этот предновогодний день мы постараемся им подарить настоящий праздник».