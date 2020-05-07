Фотографии «Бессмертного полка» помогут распечатать волонтеры Иркутской области

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ. Пресс-служба губернатора сообщает, что собрано уже более трех тысяч фотографий. Жителям также предлагается в этот день выставить снимки участников войны в окнах своих домов в знак памяти. Для тех, у кого нет распечатанных фотографий в большом формате, помощь окажут волонтеры. Кроме того, «Молчановка» организует трансляцию акции «Бессмертный полк» в своих социальных сетях. Она начнется в 11:00 9 мая. – В онлайн-марафоне будут представлены более 1400 фотографий героев, которые родились, жили или призывались на войну с территорий нашего региона. Фотографии собрали, подготовили и прислали библиотекари со всей Иркутской области. Уникальные снимки, истории о подвигах во имя Великой Победы, воспоминания очевидцев страшной войны – библиотекари Приангарья давно работают с историческими и краеведческими материалами, связанными с Великой Отечественной войной и бережно хранят память о вкладе в Великую Победу односельчан, горожан, близких и родных ветеранов. Онлайн-марафон «Иркутский Бессмертный полк онлайн» - это дань памяти и уважения этим людям, желание показать всему миру лица героев Иркутской области, – сообщает пресс-служба библиотеки. Кроме онлайн-марафона в программе празднования Дня Победы в социальных сетях Молчановки для читателей подготовлены публикации и видеообзоры о редких книгах и уникальных газетах, изданных во время Великой Отечественной войны, анонс нового аудиогида об иркутских эвакогоспиталях и другая интересная и полезная информация. КООРДИНАТЫ: Заявку на изготовление фото можно оставить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Фото героев до 8 мая можно прислать и на почту телеканала АИСТ ТВ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

В письме нужно указать фамилию, имя и отчество человека на портрете, его звание и где воевал, а также фамилию семьи, приславшей снимок, и место ее проживания. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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