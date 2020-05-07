|Общество
|08.05.2020
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Фотографии «Бессмертного полка» помогут распечатать волонтеры Иркутской области
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Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
Пресс-служба губернатора сообщает, что собрано уже более трех тысяч фотографий.
Жителям также предлагается в этот день выставить снимки участников войны в окнах своих домов в знак памяти. Для тех, у кого нет распечатанных фотографий в большом формате, помощь окажут волонтеры.
Кроме того, «Молчановка» организует трансляцию акции «Бессмертный полк» в своих социальных сетях. Она начнется в 11:00 9 мая.
– В онлайн-марафоне будут представлены более 1400 фотографий героев, которые родились, жили или призывались на войну с территорий нашего региона. Фотографии собрали, подготовили и прислали библиотекари со всей Иркутской области. Уникальные снимки, истории о подвигах во имя Великой Победы, воспоминания очевидцев страшной войны – библиотекари Приангарья давно работают с историческими и краеведческими материалами, связанными с Великой Отечественной войной и бережно хранят память о вкладе в Великую Победу односельчан, горожан, близких и родных ветеранов. Онлайн-марафон «Иркутский Бессмертный полк онлайн» - это дань памяти и уважения этим людям, желание показать всему миру лица героев Иркутской области, – сообщает пресс-служба библиотеки.
Кроме онлайн-марафона в программе празднования Дня Победы в социальных сетях Молчановки для читателей подготовлены публикации и видеообзоры о редких книгах и уникальных газетах, изданных во время Великой Отечественной войны, анонс нового аудиогида об иркутских эвакогоспиталях и другая интересная и полезная информация.
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