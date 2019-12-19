Гайдар Гайдаров переизбран председателем Совета почётных граждан Иркутска

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Совета почётных граждан Иркутска на предстоящий год вновь избран Гайдар Гайдаров, занимавший эту должность два предыдущих года. Заместителями председателя выбраны Геннадий Комаров и Галина Зюбр. Такое решение было принято на итоговом собрании Совета Почетных граждан Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

Гайдар Гайдаров также подчеркнул, что в 2019 году почетные граждане Иркутска принимали участие в заседаниях думы областного центра, осуществляли общественную работу в организациях, рабочих группах, комиссиях города Иркутска, а также участвовали в общегородских мероприятиях, в том числе, по соучаствующему проектированию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В 2019 совместно с администрацией города продолжили работу по увековечению памяти Почетных граждан Иркутска, которые внесли значимый вклад в его развитие. По инициативе Почетных граждан в самом центре города установили бюст Николая Францевича Салацкого и открыли сквер его имени. Вскоре откроем мемориальную доску Елизавете Васильевне Патрушевой, – рассказал председатель Совета почетных граждан Иркутска Гайдар Гайдаров.

В работе собрания также поучаствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников.

– Одним из важнейших событий следующего года для всех нас станет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы провели ремонт площади у мемориала «Вечный огонь». Заменили плитку, поставили новые лавочки с цитатами известных людей. Почетные граждане Иркутска традиционно являются участниками оргкомитета празднования Дня Победы. Убежден, не изменят этой традиции и в следующем году: помогут городу отметить это значимое событие достойно, – сказал мэр.