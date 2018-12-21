Гайдар Гайдаров вновь избран председателем Совета почетных граждан Иркутска

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Совета почетных граждан Иркутска на 2019 год вновь избран Гайдар Гайдаров, занимавший эту должность в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение было принято на итоговом собрании Совета почетных граждан Иркутска, в работе которого приняли участие мэр областного центра Дмитрий Бердников, заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Наталия Тарабан.

Заместителем председателя выбран Геннадий Комаров. В состав Совета также вошли Галина Зюбр, Юрий Шкуропат, Илья Черняк и Светлана Кулинич.

– Совет продолжает активно взаимодействовать с органами местного самоуправления по решению социальных вопросов. Вы оказываете нам весомую поддержку в реализации программ по благоустройству города, помогаете в ответственные моменты для жизни Иркутска, такие как обсуждение новых законодательных инициатив по формированию городского бюджета или определение полномочий органов власти. Отдельно хочу поблагодарить также Юрия Шкуропата, который лично курировал строительство важного для всего города социального объекта – школы №19, – отметил Дмитрий Бердников.

Гайдар Гайдаров подчеркнул, что администрация Иркутска всегда открыта для диалога, и это способствует продуктивному взаимодействию общественности и городских властей.

В 2018 году почетные граждане Иркутска принимали участие во всех заседаниях Думы областного центра, осуществляли общественную работу в организациях, рабочих группах, комиссиях города Иркутска, а также участвовали в общегородских мероприятиях, в том числе, по соучаствующему проектированию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, Почетные граждане приняли участие в создании бюста заслуженному деятелю науки РСФСР, профессору Ходосу в сквере его имени.

Напомним, в этом году звание «Почетный гражданин Иркутска» присвоили российскому космонавту Анатолию Иванишину и руководителю ансамбля «Солнышко» Ольге Куглянт.