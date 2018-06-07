Где в столице заказать памятник?

Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По прошествии определенного времени после похорон, традиции нашего народа предполагают, что на месте, где захоронено тело покойного, будет установлен памятник. При этом, вполне очевидно, что хороший памятник, из натурального камня, выполненный по оригинальным эскизам – будет стоить дорого. Очередные финансовые расходы вновь угрожают семье умершего, которая только сумела погасить долги. Однако, не всегда хороший памятник должен стоить дорого. Так, если близкие покойного обратятся в Ритуал.ру – государственную ритуальную службу, работающую в столице, у них появится возможность заказать памятник по доступной для себя цене и при этом остаться довольными его качеством и надежностью. Изготовление памятников под заказ Помимо того, что государственная ритуальная служба Ритуал.ру занимается организацией похорон от А до Я, она также относительно недавно стала заниматься изготовлением памятников на заказ. При этом, есть возможность заказывать такие памятники и надгробия, как в розницу, так и оптом. Последнее предложение наверняка заинтересует небольшие похоронные службы, работающие в регионах, отдаленных от столицы. К каждому своему клиенту компания Ритуал.ру демонстрирует индивидуальный подход, позволяющий максимально удовлетворить все требования заказчиков. Поэтому, последние гарантированно остаются довольны своим выбором и тем, что изготовление памятника они доверили Ритуал.ру. Позаботилась столичная государственная ритуальная служба и об удобстве своих клиентов. Для того, чтобы заказать памятник, они могут воспользоваться сайтом службы, и там оставить заявку, или же вызвать похоронного агента на место по телефону. Специалист выйдет на место захоронения, проведёт точные замеры и расчёты и сможет предложить на выбор варианты, каким может быть памятник на могилу на заказ. Заказчикам останется лишь выбрать устраивающий их вариант и дать добро на начало изготовление памятника. Преимущества памятников Памятники от Ритуал.ру изготавливаются быстро, при этом, скорость и оперативность выполнения заказа не отражается на качестве работы. Для их изготовления используются натуральные надежные материалы, не боящиеся погодных воздействий. Так что, такой памятник без сомнения простоит ни один десяток лет. И это будет достойная дань уважения к усопшему. Ведь, как известно, пока память о нём живёт – он тоже жив. А благодаря такому памятнику память о покойном будет ещё долго сохраняться. Компания Ритуал.ру ответственно подходит к выполнению своих заказов, и в каждый из них вкладывает частичку своей души. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.