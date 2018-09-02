|Общество
|03.09.2018
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Гемблинг-новости: петиция о легализации онлайн-казино в Казахстане и предложения от известного виртуального клуба
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Интернет, 03.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С призывом к легализации виртуальных казино обратились к своему правительству жители Республики Казахстан. В петиции говорится, что нижеподписавшиеся просят рассмотреть некоторые законодательные инициативы.
Они:
Снятие запретов на подобную интернет-деятельность, по мнению авторов обращения, привлечет долларовые инвестиции, позволит развить такие сферы, как туризм, IT и другие.
Онлайн-казино для всех
Любителей гемблинга с каждым годом становится все больше. Один из ресурсов, который пользуется популярностью у этой азартной аудитории, Вулкан Оригинал. Если зайти на сайт казино Вулкан Originals, можно увидеть широкое предложение разных игровых автоматов. Тематический и сюжетный разброс может удовлетворить вкусы практически любого пользователя. Фруктовая тематика, приключенческая, разные версии игры Колумб, знаменитая Братва и так далее - все это Vulcan Originals. Игровые автоматы, собранные на сайте, можно увидеть сразу и все во всем разнообразии. А если пользователь отдает предпочтение слотам одного или нескольких определенных разработчиков, ресурс даст возможность отделить нужные для себя игры по такой выборке.
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