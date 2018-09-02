Гемблинг-новости: петиция о легализации онлайн-казино в Казахстане и предложения от известного виртуального клуба

Интернет, 03.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С призывом к легализации виртуальных казино обратились к своему правительству жители Республики Казахстан. В петиции говорится, что нижеподписавшиеся просят рассмотреть некоторые законодательные инициативы.

Они:

дадут ощутимый рывок в развитии государства;

в положительном ключе повлияют на его экономическую составляющую;

укрепят благосостояние жителей постсоветской территории.

Снятие запретов на подобную интернет-деятельность, по мнению авторов обращения, привлечет долларовые инвестиции, позволит развить такие сферы, как туризм, IT и другие.

Онлайн-казино для всех

Любителей гемблинга с каждым годом становится все больше. Один из ресурсов, который пользуется популярностью у этой азартной аудитории, Вулкан Оригинал. Если зайти на сайт казино Вулкан Originals, можно увидеть широкое предложение разных игровых автоматов. Тематический и сюжетный разброс может удовлетворить вкусы практически любого пользователя. Фруктовая тематика, приключенческая, разные версии игры Колумб, знаменитая Братва и так далее - все это Vulcan Originals. Игровые автоматы, собранные на сайте, можно увидеть сразу и все во всем разнообразии. А если пользователь отдает предпочтение слотам одного или нескольких определенных разработчиков, ресурс даст возможность отделить нужные для себя игры по такой выборке.

Обозначена впечатляющая сумма джекпота, в баннерном варианте размещены разные привлекательные моменты для решивших пройти регистрацию. Это 100% бонус на первый депозит и 20 фриспинов.

В разделе "Бонусы" можно познакомиться с бонусной программой данного онлайн-заведения. Речь здесь идет о бездепозитном бонусе в 3 тысячи рублей. Здесь же дается совет, как не проиграть эту неплохую сумму - произвести игровые маневры на демонстрационных вариантах слотов.

Есть вкладка "Зеркало". Как известно, зеркалом игроки пользуются, если возникли какие-либо форс-мажорные обстоятельства на главном сайте заведения.

После непосредственно размещенных игр на интернет-площадке можно найти описание игрового зала клуба, информацию о видах игровых автоматов, собранных здесь. А это:

лотереи;

столы;

слоты;

аркады;

видеоигры и т.д.

Также здесь можно прочитать о том, как пройти регистрацию в данном онлайн-клубе, о способах пополнения игрового счета на этой платформе и о работе службы технической поддержки, которая находится на связи круглосуточно.