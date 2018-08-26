Гемблинг-новости с разных частей света

Интернет, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Испанская налоговая требует, чтобы игроки вносили плату за выигрыш. Речь идет о налогах для покеристов. В числе гемблеров, получивших письма, Х. Энсан. Выигрыш этого участника на одном из турниров составил больше 652 тысяч евро. Игрок в то время решил все вопросы с налоговыми структурами, но от него потребовали погашения пени и судебных расходов.

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Южнокорейская компания K International Inc имеет планы по возведению в ИКРЗ "Приморье" казино-комплекса. Площадь участка - 20 га. Здесь появятся:

прогулочная зона,

отель,

ТЦ с Duty Free.

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Любителям гемблинга помимо предложений от наземных игорных территорий можно найти разные варианты развлекательного контента и в интернете. Например, популярное заведение находится здесь: https://wylkan.com. Клуб "Вулкан" имеет массу предложений для своих пользователей. На главной странице гостя "встречает" баннер с обещанием подарка за регистрацию. Здесь же написано, что можно поучаствовать в беспроигрышных лотереях со множеством призов. Объявлен турнир "Флаг победителей" с суммой выигрыша в 150 тысяч рублей. Обозначена сумма джекпота в 17, 282, 581. 255 рублей. Жизнь кипит!

Представлен игорный контент. Можно познакомиться со всеми играми сразу. Выбрать по категориям: "слоты", "рулетки", "карточные" и т.д. Сориентироваться по производителям игорных предложений. Все они известные и давно зарекомендовавшие себя разработчики: IgroSoft, Novomatic, Playson и другие. Кликнув на игру, можно увидеть, сколько ставок (в рублях) было сделано за сутки и количество игроков.

Информация, представленная на первой странице, ориентирует на то, как быстро здесь происходит процедура регистрации (не больше двух минут). Что желающие могут ознакомиться с отзывами о клубе, которые оставили опытные игроки. Также рассказано о зеркале клуба, с помощью которого, если на главном сайте появились проблемы, можно продолжить игру. Есть данные о работе службы технической поддержки. Ее режим - 7 дней в неделю в круглосуточном режиме.

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Пять представителей игорного сегмента проявили интерес к лицензии казино в Эллинико (Греция). С ними планирует встретиться комиссия-регулятор. Возведение казино в данной территории задерживается, но процесс может быть оживлен с приходом инвесторов. В целом казино-курорт в Эллинико будет включать в себя разные объекты, в числе которых казино, конференц-центры, отели и т.д.