Георгиевские ленты украсили фасады домов Приангарья

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фасадах зданий в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Саянске по инициативе жителей вывесили многометровые Георгиевские ленты.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в условиях пандемии коронавируса всем массовым мероприятиям в стране, которые связаны с празднованием юбилея Победы, найдены новые форматы, чтобы выразить благодарность поколению победителей. Акцию «Георгиевская ленточка» также решено провести не совсем обычным способом. Символ Победы по инициативе партии «Единая Россия» появится на фасадах зданий в разных городах страны.

– Главной целью акции стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, чем должны гордиться и о ком помнить, – уточняют в реготделении партии.