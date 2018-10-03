Гидромет: тепло в окрестности Байкала вернётся 7 октября

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Зима в Иркутск пришла ненадолго и уже 7 октября жителей южного Прибайкалья порадуют тёплые и солнечные дни. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в ночь на 3 октября над Иркутской областью сформировался новый циклонический вихрь, который существенно подпортил погоду в Прибайкалье. Но уже в ближайшие дни над просторами Байкала распространится антициклон с запада.

Как отмечают в Гидрометцентре РФ, в конце сентября-начале октября радовала тёплая и безветренная погода, днем 2 октября в Иркутске даже был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +24,4 градуса. Предыдущий рекорд, когда воздух прогрелся до 22,6 градусов, отмечался в 1940 году.

Между тем, пользователи соцсетей уже отреагировали на первый снег в Иркутске.