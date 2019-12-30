Гидрометцентр: в Сибири вновь аномально тепло

СФО, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россию вновь накрыло аномально теплой погодой – наиболее заметные отклонения в Сибири и Якутии.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха сейчас отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16 градусов. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января.

Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16 градусов и более.