Гидрометцентр: Восточная Сибирь попала в зону температурной аномалии

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В прошедшую пятницу, 6 декабря, на юг Сибири пришел мощный циклон, что привело к резкому потеплению.

Как сообщает Гидрометцентр, во многих регионах температурный фон превысил норму на 10-14°. В Кемерово, Барнауле и некоторых других городах обновились температурные рекорды. На севере и в центре Европейской России положительные аномалии температур достигали 4-8°. На юге территории не превышали 4°.

На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышал норму, в отдельных регионах более чем на 16°. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, Полярном Урале, в Западной и Восточной Сибири. Причиной этого стал обширный циклон с севера Атлантики, который 10 декабря принес в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом. Вместе с этим все дальше на восток проникают относительно теплые воздушные массы.

В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала.

Таким образом, на этой неделе значительные положительные аномалии температур ожидаются на большей части территории России. Ближе всего к норме температурный фон будет на юге Европейской части страны и на Дальнем Востоке, за исключением Чукотки.