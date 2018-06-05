Гимн братской молодежи записали музыканты Братска

Братск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Музыкальная группа «Пульс» опубликовала запись нового гимна молодежи Братска. Как сообщает пресс-служба администрации Братска, конкурс среди авторов гимна молодежи был организован в прошлом году в честь 25-летия отдела молодежной политики Братска и пятилетия МКУ «Центр молодежных инициатив». Всего на конкурс поступило пять работ. По итогам народного голосования сертификат на запись композиции был вручен музыкантам группы «Пульс». За авторский текст проголосовали 80% от общего числа братчан, принявших участие в голосовании. Музыку к гимну группа написала позже и накануне разместила запись готового гимна на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Добавим, что музыкальная группа «Пульс», в состав которой входят студенты Братского государственного университета, была образована 11 ноября 2016 года. – Текст куплетов я написал утром за полтора часа, – рассказывает руководитель группы «Пульс» Антон Скорый. - А с припевом пришлось повозиться, около двух дней мы с ребятами потратили на его написание, ведь слова молодежного гимна должны иметь определенный посыл и заряжать настроением. Когда узнали о том, что попали в тройку победителей, были очень удивлены, потому что не ожидали такого результата. У нас были достойные соперники. Конечно, я рад, что выбрали именно наш гимн. Кроме всего прочего, благодаря победе мы впервые поучаствовали в профессиональной записи. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск Тэги: View the discussion thread.