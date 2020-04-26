Глава Роспотребнадзора призвала россиян оставаться дома в майские праздники

Москва, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение прироста заразившихся коронавирусом, сообщают argumenti.ru . Она предположила, что введенная самоизоляция поспособствовала улучшению ситуации.

– И если мы начинали с темпов прироста почти 30 процентов в сутки, то сегодня меньше 10. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45 процентов, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны, – заявила Попова.

Она подчеркнула, что большую роль в этом сыграла самоизоляция граждан. Глава Роспотребнадзора призвала россиян и дальше соблюдать введенные ограничения и не поддаваться искушению на майских праздниках.