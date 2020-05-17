Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остановлен и стабилизирован по всей стране, сообщают argumenti.ru .

– Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день… День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, – пояснила она.

Попова отметила, что все регионы смогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. По ее словам, это заслуга бережного отношения граждан к своему здоровью.