Глава Центрального рынка Иркутска пригрозил судом нескольким депутатам

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Центрального рынка Иркутска депутат Владислав Свердлов заявил, что подаст в суд за клевету на ряд народных избранников. Свои намерения он озвучил 13 июня на внеочередных депутатских слушаниях в думе Иркутска.

Свои слова он адресовал Алексею Колмакову и Александру Квасову. Кроме того, Владислав Свердлов назвал клеветой слова о кризисе на Центральном рынке, про который рассказывал замдиректора предприятия Евгений Силкин ранее.

Владислав Свердлов рассказал также о планах обновить третий этаж Центрального рынка. Там планируется разместить павильоны, в которых будет представлена продукция национальных объединений Иркутска.

Так или иначе, депутаты думы Иркутска предложили выбирать директора МУП «Центральный рынок» по конкурсу после окончания срока полномочий Владислава Свердлова 26 июня. Они считают, что изменение подхода к выбору руководителя поможет муниципалитету предъявлять определенные условия претендентам на эту должность. В перспективе, по мнению народных избранников, это оздоровит предприятие и позволит увеличить сумму отчислений в бюджет города.

Депутатский корпус также проголосовал за обращения к мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой назначить служебную проверку деятельности Центрального рынка и всей представленной информации о работе предприятия, создать комиссию по рассмотрению этих материалов и включить в ее состав депутатов думы Иркутска.