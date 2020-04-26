Главы муниципалитетов Приангарья будут сами принимать решения о посещении жителями кладбищ в Родительский день

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В ходе заседания оперативного штаба 25 апреля за руководителями муниципалитетов Иркутской области были закреплены полномочия по принятию решений о посещении жителями кладбищ в Родительский день.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, решения должны быть приняты в срок до 27 апреля с учётом эпидобстановки и плотности населения в городах. Запрет либо разрешение посещений с приложением графика должны быть закреплены законодательно.

При этом на штабе не рекомендовали гражданам посещать кладбища в Родительский день.

– Ещё раз призываю отнестись ко всем решениям ответственно, мы должны сделать всё возможное для сохранения жизни и здоровья людей, – подчеркнул врио губернатора региона Игорь Кобзев.