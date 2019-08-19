|Общество
|20.08.2019
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Главы поселений подтопленных территорий проведут дополнительные встречи с жителями
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Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы муниципальных образований подтопленных территорий проведут дополнительные встречи с пострадавшими жителями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
– В течение шести дней руководство муниципалитетов должно провести такие встречи. Цель – разъяснить гражданам о внесенных изменениях в постановление правительства РФ, направленных на решение проблем пострадавших от паводка людей. Уточнить основные моменты по вопросам расселения и капитального ремонта, – подчеркнул председатель регионального правительства Руслан Болотов.
Также во встречах поручено принять участие специалистам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.