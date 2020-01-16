Главный акушер-гинеколог Приангарья Наталья Протопопова – об освобождении врачей от уголовной ответственности за трату лекарств

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств. Действия главы государства прокомментировала главный акушер-гинеколог Иркутской области, сопредседатель регштаба ОНФ Наталья Протопопова.

Как сообщает пресс-служба Народного фронта, министерство здравоохранения РФ до 1 апреля 2020 года должно представить предложения по развитию системы оказания паллиативной помощи. Поручение президента дано по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске. Глава государства поручил федеральному Минздраву обратить особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи с субъектами РФ. Кроме того, будут совершенствоваться механизмы взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль поддержал поручение главы государства. Он напомнил, что раньше врачей, которые работали, в том числе, с онкобольными, при утрате ампулы с обезболивающим наркосодержащим препаратом привлекали к ответственности.

– Доказать невиновность медика, непредумышленность его действий было крайне сложно. И работать врачам в таких условиях крайне непросто. Мы обсуждали этот вопрос в Общероссийском народном фронте и вышли с конкретными предложениями к правительству, администрации президента и главе государства. И нас услышали. Освобождение врачей от уголовной ответственности – это положительное решение, – подчеркнул он.

Наталья Протопопова отметила, что вопрос обезболивающих наркосодержащих препаратов при оказании помощи онкологическим больным всегда остро стоял для медицинских работников. По ее словам, прежде всего, это касалось амбулаторного звена медицинской помощи. Опасность была и в правильности выписки лекарственного рецепта, что всегда тщательно контролировалось, но если еще и возникала какая-то проблема со сдачей ампул, то она несла за собой уголовную ответственность.

– На площадке Общероссийского народного фронта эти вопросы обсуждались неоднократно. Сегодня в отделениях, где пациенты получают паллиативную медицинскую помощь, они могут в случае необходимости получать полный объем обезболивающей терапии. В первую очередь, по итогам выполнения президентского поручения будет решена острая проблема обезболивания тех больных, которые находятся на амбулаторном лечении, поскольку с медиков снимается уголовная ответственность. Пациенты, нуждающиеся в получении лекарственной терапии для облегчения их страданий, будут получать ее в полном объеме. Это означает, что больным будет оказана качественная медицинская помощь, – резюмировала Наталья Протопопова.

Эксперты ОНФ отмечают также, что Минздраву совместно с Минтрудом поручено принять меры по повышению эффективности взаимодействия профессионального сообщества с волонтерами и общественными организациями, работающими в сфере охраны материнства и детства.