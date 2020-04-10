Главный эпидемиолог Ирина Лисянская заверила, что у жителей Приангарья еще не выработался иммунитет к коронавирусу

Иркутская область, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская опровергла миф о том, что большинство жителей региона уже переболели коронавирусной инфекцией и у них выработался иммунитет к этому возбудителю. Заявление она сделала на заседании комитета по здравоохранению Заксобрания региона. – Да, действительно, в этом году у нас был достаточно серьезный, как и в прошлые годы, подъем заболеваемости респираторными инфекциями и большое количество населения переболело, в том числе, переболело гриппом. Но иммунитет формируется в зависимости от того возбудителя, который вызвал заболевание. Каждый эпидемический сезон мы проводим лабораторные исследования каждого случая. Так вот в этом году у нас были, в основном, заболевания, вызванные вирусом гриппа Б, порядка 25% были связаны с вирусами гриппа А (H3N2 и H1N1), а также другими респираторными вирусами. Коронавирус в это время не циркулировал на территории Иркутской области, поэтому иммунитета у населения к коронавирусной инфекции нет, – отметила Ирина Лисянская. Она отметила, что именно поэтому коронавирус так быстро распространяется. Поскольку он относится к респираторным инфекциям, а дышать человек не перестанет, то лучший способ профилактики болезни – разобщение и самоизоляция. – Такие же меры мы принимаем ежегодно в отношении гриппа. Чтобы не допустить массового заболевания школьников, в образовательных организациях вводят карантин. Это то же самое разобщение. У вируса нет возможности циркулировать, что помогает снизить количество заразившихся. К сожалению, многие жители области не соблюдают самоизоляцию. У них болезнь может протекать бессимптомно, но они являются переносчиками инфекции и могут заразить других. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оставаться дома, – резюмировала эксперт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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