|Общество
|06.12.2019
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Главное бюро МСЭ Приангарья проводит 6 декабря День открытых дверей
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Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области приглашает 6 декабря с 8:00 до 16:00 на Единый день открытых дверей.
Врачи-эксперты и специалисты филиалов во всех районах Приангарья ответят на вопросы об установлении инвалидности, о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), о льготном обеспечении граждан вне зависимости от категории «инвалид».
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