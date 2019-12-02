Главную ёлку Правобережного округа Иркутска откроют 24 декабря на улице Урицкого

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие главной ёлки Правобережного округа Иркутска на улице Урицкого запланировано на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На торжественном открытии будет организована концертно-игровая программа с участием творческих коллективов областного колледжа культуры. Также запланированы вручение призов и подарков, работа фотозоны. Помимо этого, в округе пройдет около 100 новогодних и рождественских мероприятий.

– В ходе подготовки к праздничным мероприятиям необходимо особое внимание уделить обеспечению безопасности. Провести мониторинг состояния горок, устранить возможные поломки и разметить информацию о правилах поведения на них, контролировать санитарное состояние дворовых территорий, детских и спортивных площадок, – отметила заместитель мэра – глава комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

Праздничные мероприятия запланированы на общественных территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Совместно с ТОСами будут проведены уличные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки в микрорайонах Искра, Зелёный, Лесной, Топкинский, в предместьях Радищева и Рабочее, в пади Грязнуха.

До 20 декабря формируется список дворовых территорий, которые будут оформлены к Новому году. Общественные организации, ТОСы, управляющие компании, ТСЖ, инициативные группы активных граждан приглашаются к участию в конкурсе на лучшее художественное оформление территорий и дворов «Новогоднее настроение». Кроме этого, состоится конкурс семейного творчества «Подарок для Елки!» – на лучшую новогоднюю игрушку. Украшения-победители пойдут для оформления дворовых елок.

Также запланированы новогодние концерты творческих коллективов. Во всех мероприятиях примут участие члены общественных организаций, Женсовета и общества инвалидов округа. Для активного отдыха горожан предусмотрена работа муниципальных и школьных кортов.

КООРДИНАТЫ:

Торжественное открытие главной елки Правобережного округа состоится 24 декабря в 18:00.