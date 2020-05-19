Госпиталь для зараженных COVID-19 на базе городской больницы №10 заполнен пациентами

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госпиталь для зараженных COVID-19, развернутый на базе Иркутской городской клинической больницы №10, заполнен пациентами, сообщают общественники.

– Мы начали прием больных 9 мая, на два дня раньше установленного графика, – поделилась врач-эпидемиолог ГКБ №10 Оксана Савинова. – Сейчас к нам госпитализировано 109 больных. Из них 11 находятся в реанимации на кислородной поддержке. Больных на ИВЛ сейчас у нас нет. У 60 пациентов диагностирована пневмония.

Она также рассказала, что возраст пациентов от 20 до 83 лет, а женщин среди них в два раза больше, чем мужчин. Кроме этого, она отметила, что даже у людей с легкой формой заболевания присутствует соматическая патология.

– Все койки госпиталя заняты, – проинформировала врач-эпидемиолог. – Сейчас на выписку готовим трех выздоровевших.

Компьютерный томограф, находящийся на первом этаже госпиталя, теперь работает только для ковидных больных. Также на обследование привозят пациентов из областной инфекционной больницы – по пять-шесть человек в день.

Как сообщается, лечит пациентов с COVID-19 персонал больницы. Все врачи прошли обучение на базе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования в объеме 36 часов. Собственный штат врачей-реаниматологов с нагрузками справляется.

В примыкающем корпусе больницы организовано общежитие для врачей, работающих в грязной зоне. Им обеспечены все условия для отдыха между дежурствами и питание. Весь персонал раз в неделю сдает тесты на коронавирус.

– У нас строго соблюдаются все требования эпидемиологической безопасности, – отметила Оксана Савинова. – Врачи, медсестры, санитары обеспечены средствами индивидуальной защиты, само здание закрыто для любых посещений. Принимаются только передачи для пациентов согласно утвержденному перечню в строго установленное время.