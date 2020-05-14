Гостиницу «Академическая» в Иркутске не будут использовать как обсерватор по просьбе учёных

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Гостиница «Академическая» в Иркутске будет исключена из списков обсерваторов и пунктов временного размещения для сотрудников системообразующих предприятий с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву было предоставлено коллективное письмо от директоров иркутских академических учреждений, расположенных в Академгородке, с просьбой закрыть пункт временного размещения в гостинице.

– В документе говорится о расположении объекта в центре густонаселенного района в непосредственной близости от социальных объектов и жилых домов. Постояльцы гостиницы могут легко покидать ПВР и посещать ближайшие магазины. В этих же магазинах волонтёры и социальные работники покупают продукты для находящихся на самоизоляции ученых старшего поколения – это доктора наук, профессора университетов, академики и члены-корреспонденты РАН, – говорится в письме. – Во многих институтах остановить работу полностью невозможно, часть сотрудников научных учреждений продолжают свою деятельность, в том числе и по поиску лекарств и способов диагностики COVID-19. Это сопряжено с передвижениями по Академгородку и является дополнительным фактором риска.

Директора научно-исследовательских институтов предложили расположить пункт временного размещения сотрудников системообразующих предприятий в более уединённых местах. Губернатор поддержал это предложение и поручил исполняющему обязанности заместителя губернатора Иркутской области Анатолию Прокопьеву исключить из списков обсерваторов и ПВР гостиницу «Академическая».