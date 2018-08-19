Грамотная юридическая консультация помогла политику быстро выиграть суд

Москва, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С проблемами нормативно-правового характера сталкиваются не только простые люди.

Юридическая группа МИП – одна из ведущих компаний столицы, специализирующихся на разрешении правовых вопросов различной направленности и степени сложности. В команде фирмы только квалифицированные сотрудники, имеющие большой практический опыт, способные оперативно разбираться в любых делах. Среди клиентов компании все чаще встречаются влиятельные люди. Например, в начале июня 2018 года в МИП обратился один из московских политических деятелей.

Профессиональная юридическая консультация

Своевременная юридическая консультация Коханова Н.И. позволила с успехом завершить судебное дело, касающееся семейного спора известного столичного депутата. Непростой бракоразводный процесс с последующим разделом имущества вызвали у клиента ряд проблем, которые он не смог урегулировать самостоятельно. Бывшая супруга политика предъявляла завышенные требования к разделу совместного жилого дома и земельного участка. Подобный расклад совершенно не устраивал нашего клиента, который пожелал разрешить ситуацию согласно принципам справедливости. Отсутствие общих детей обусловило принципиально иной подход к рассмотрению данного дела в ходе судебного заседания.

В ходе юридической консультации клиент получил необходимую информацию о наличии и объеме документов,необходимых для оформления процедуру выделения долей, компенсации стоимости части недвижимости. Николай Игоревич во время очной юридической консультации разъяснил клиенту его права, помогразобраться с нюансами оформления ряда документов, а также подробно осветил возможные перспективы завершения дела для обеих сторон. Данный факт позволил заявителю вытроить грамотную поведенческую линию при общении с экс-супругой, представителями суда. Помог собрать, корректно оформить все необходимые бумаги. Это существенно сэкономило драгоценное время политика.

Направленность юридической консультации определялась прежде всего требованиями российского законодательства и интересами обратившегося к нам клиента. Немаловажным условием сотрудничества стало соблюдение конфиденциальности.

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