|Общество
|01.09.2019
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Губернатор Иркутской области поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником
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Иркутская область, 01.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Уважаемые работники предприятий нефтегазового комплекса Иркутской области, сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Традиционно нефтегазовая отрасль Иркутской области была представлена добычей, переработкой и транспортировкой нефти по трубопроводным системам.
Сегодня она получила новый этап развития – расширяются сферы использования углеводородов, реализуются масштабные проекты по созданию производств полного технологического цикла. Намеченное приоритетное направление промышленной политики позволит поднять экономику Приангарья на качественно новый уровень развития, успешно решать социальные задачи, стоящие перед регионом.
Выражаю уверенность, что все планы и проекты в нефтегазовой отрасли будут реализованы с использованием новейших экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий.
Желаю высокопрофессиональным коллективам нефтегазового комплекса новых производственных достижений, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко