|Общество
|02.09.2018
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Губернатор Иркутской области поздравляет жителей региона с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
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Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Уважаемые работники предприятий нефтегазового комплекса Иркутской области! Сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Традиционно нефтегазовая отрасль Иркутской области связана с освоением месторождений углеводородного сырья и поставкой нефти по трубопроводным системам.
Желаю высокопрофессиональным коллективам нефтегазового комплекса новых производственных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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