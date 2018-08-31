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02.09.2018

Губернатор Иркутской области поздравляет жителей региона с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Уважаемые работники предприятий нефтегазового комплекса Иркутской области! Сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Традиционно нефтегазовая отрасль Иркутской области связана с освоением месторождений углеводородного сырья и поставкой нефти по трубопроводным системам.

Сегодня нефтяной и газовый комплексы региона вышли на новый этап развития – расширяются сферы использования углеводородов, реализуются масштабные проекты по созданию производств полного технологического цикла от добычи до газоразделения и газохимиии. Намеченное приоритетное направление промышленной политики Приангарья позволит поднять экономику региона на качественно новый уровень, успешно решать социальные задачи и повысить благосостояние жителей Иркутской области.

Выражаю уверенность, что все планы и проекты в нефтегазовой отрасли будут реализованы с использованием новейших экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий.

Желаю высокопрофессиональным коллективам нефтегазового комплекса новых производственных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

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