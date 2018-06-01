ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
02.06.2018

Губернатор Сергей Левченко поздравляет жителей Иркутска с Днем города

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»),  - Дорогие иркутяне! От всей души хочу поздравить вас с замечательным праздником – Днем города!

Для каждого из вас: и тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто обрел здесь «вторую родину» и нашел свое призвание – Иркутск стал самым лучшим городом на Земле. И вы делаете все, чтоб он был самым красивым, благоустроенным, комфортным и уютным. Пусть все ваши благие начинания, мечты и планы найдут свое воплощение в жизни! Потому что сегодня вы своими руками творите историю Иркутска.

В этот день хочу выразить слова особой благодарности и передать самые теплые поздравления старшему поколению иркутян. Вы многое сделали для родного города, вложили все свои силы и душевное тепло в создание неповторимого облика Иркутска, который надолго запоминается каждому, кто хоть раз побывал здесь, на берегах Ангары.

Пусть сегодня молодежь подхватит вашу эстафету, реализует те проекты, которые позволят Иркутску стать настоящей столицей Восточной Сибири.

Желаю всем иркутянам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах, хорошего, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне, а Иркутску – дальнейшего развития и процветания!



Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске