|Общество
|02.06.2018
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Губернатор Сергей Левченко поздравляет жителей Иркутска с Днем города
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие иркутяне! От всей души хочу поздравить вас с замечательным праздником – Днем города!
Для каждого из вас: и тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто обрел здесь «вторую родину» и нашел свое призвание – Иркутск стал самым лучшим городом на Земле. И вы делаете все, чтоб он был самым красивым, благоустроенным, комфортным и уютным. Пусть все ваши благие начинания, мечты и планы найдут свое воплощение в жизни! Потому что сегодня вы своими руками творите историю Иркутска.
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