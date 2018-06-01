Губернатор Сергей Левченко поздравляет жителей Иркутска с Днем города

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие иркутяне! От всей души хочу поздравить вас с замечательным праздником – Днем города! Для каждого из вас: и тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто обрел здесь «вторую родину» и нашел свое призвание – Иркутск стал самым лучшим городом на Земле. И вы делаете все, чтоб он был самым красивым, благоустроенным, комфортным и уютным. Пусть все ваши благие начинания, мечты и планы найдут свое воплощение в жизни! Потому что сегодня вы своими руками творите историю Иркутска.



В этот день хочу выразить слова особой благодарности и передать самые теплые поздравления старшему поколению иркутян. Вы многое сделали для родного города, вложили все свои силы и душевное тепло в создание неповторимого облика Иркутска, который надолго запоминается каждому, кто хоть раз побывал здесь, на берегах Ангары.



Пусть сегодня молодежь подхватит вашу эстафету, реализует те проекты, которые позволят Иркутску стать настоящей столицей Восточной Сибири.



Желаю всем иркутянам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах, хорошего, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне, а Иркутску – дальнейшего развития и процветания!



Губернатор Иркутской области

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