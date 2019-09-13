ГУФСИН по Иркутской области ожидает масштабная проверка

Иркутская область, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия ФСИН России начала контрольную проверку деятельности ГУФСИН России по Иркутской области.

С 14 по 26 сентября комиссия проверит состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности, оценит работу всех служб, соблюдение законности и режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание будет уделено устранению недостатков, которые были выявлены в ходе инспектирования в 2018 году, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Комиссию возглавляет главный инспектор УИС главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергей Герасимов. В состав комиссии входят сотрудники центрального аппарата ФСИН России и других территориальных органов уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, 23 сентября с 17:00 до 19:00 руководитель комиссии Сергей Герасимов проведет прием граждан по личным вопросам в здании ГУФСИН России по Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 57. Предварительная запись на прием ведется по телефону 8(3952)26-80-32.