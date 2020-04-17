HeadHunter: большинство россиян с переходом на удаленную работу изменили привычный режим питания

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter провел опрос соискателей из разных регионов России, включая Иркутскую область, и выяснил, изменилось ли их питание с переходом на удаленную занятость. Оказалось, что 63% респондентов начали питаться по-другому.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, большинство опрошенных россиян во время работы из дома предпочитают готовить еду самостоятельно – такой вариант выбрали 94%. Также 7% ответили, что заказывают готовые блюда с доставкой из кафе/ресторанов, 12% – покупают готовую еду в супермаркетах.

При этом 50% респондентов уверены, что их питание – правильное, 42% – что отчасти правильное, отчасти нет. И только 7% признают, что на удаленной работе не придерживаются правильного питания.

Тех респондентов, которые признали, что их питание как минимум отчасти неправильное, спросили, испытывают ли они проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время работы из дома. Положительный ответ дали только 14%, еще 67% сообщили, что неправильное питание никак не сказывается на их самочувствии.